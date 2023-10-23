Разлад в стане мирового фастфуда: почему McDonald's стал ещё одной горячей точкой на Ближнем Востоке

Эта поучительная история о том, почему с транснациональными корпорациями лучше не связываться. Характерно, что жертвами спонтанного и, казалось бы, беспричинного противостояния становятся обыкновенные люди, а хозяева, как водится, прохлаждаются в безопасной сторонке.