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Разлад в стане мирового фастфуда: почему McDonald's стал ещё одной горячей точкой на Ближнем Востоке

Разлад в стане мирового фастфуда: почему McDonald's стал ещё одной горячей точкой на Ближнем Востоке

Эта поучительная история о том, почему с транснациональными корпорациями лучше не связываться. Характерно, что жертвами спонтанного и, казалось бы, беспричинного противостояния становятся обыкновенные люди, а хозяева, как водится, прохлаждаются в безопасной сторонке.

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