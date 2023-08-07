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МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову

МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову

МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову*. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомственной базы.

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Комментарии
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Брагин Андрей
А что не арестовывали, когда она на всех ток-шоу присутствовала? А может заодно заняться теми, кто ее упорно приглашал?
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17 час.
ТШ
Татьяна Шаблий
Надо у Эрнста спросить ,может,он её в оплачиваемый отпуск отправил? Не её работодатель, должен ответить.
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16 час.
АР
Александр Ракитин
Так все таки Янина Соколова или Соколовская?
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12 час.

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