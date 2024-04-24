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Царьград

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Должность мэра без всенародных выборов вернули в администрацию Читы

Должность мэра без всенародных выборов вернули в администрацию Читы

Должность мэра вернули в администрацию Читы, но его не будут выбирать на прямых народных выборах.В системе управления краевой столицы до недавнего времени был руководитель администрации Читы, которого нанимал на работу по контракту глава города.

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