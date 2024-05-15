Войти в историю или проиграть - Владимир Путин и Россия

Владимир Негода а кто это констатировал , что Народ живет в самой прекрасной стране ? верха с нефтью и газом в своем кармане , может и живут в самой прекрасной стране , ну прям коммунизм у них , а народу Хомут на шею в виде инородных банкиров с кредитми бесконечными и ипотеками , ну прям живи и радуйся , батрача на этих ростовщиков !

Жанна Чешева А лучше где? Подскажите? Ну а про верхи и низы - никто не мешает организоваться низам против верхов, а почему не происходит? Не ответите?