Верноподданнический стиль всегда с трудом давался, но приведение к присяге Верховного (простите, слово «инаугурация» изжогу вызывает) вызвало немало эмоций.
Войти в историю или проиграть - Владимир Путин и Россия
Комментарии
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Владимир Негода
а кто это констатировал , что Народ живет в самой прекрасной стране ? верха с нефтью и газом в своем кармане , может и живут в самой прекрасной стране , ну прям коммунизм у них , а народу Хомут на шею в виде инородных банкиров с кредитми бесконечными и ипотеками , ну прям живи и радуйся , батрача на этих ростовщиков !
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1 д.
Жанна Чешева
А лучше где? Подскажите? Ну а про верхи и низы - никто не мешает организоваться низам против верхов, а почему не происходит? Не ответите?
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1 д.
Геннадий Исаков
Зачем это пустословие написано? Лизнуть Путина захотелось, или показать свой залихватский патриотизм? Рано о чем-то судить, мы ещё в глубокой заднице с неистребимой коррупцией, масштабным мошенничеством и преступностью, с огромным разрывом между самыми богатыми и самыми бедными, с дорогой медициной. И вот разверзлась война, которая затягивает всё больше новых участников и привлекает все более мощное оружие, где уже и ядерное на подходе. А дальше понятно что. Где тут роль Путина? История покажет. Но минские соглашения аукнутся.
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1 д.
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