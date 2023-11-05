Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как просто заточить ножи мясорубки

Как просто заточить ножи мясорубки

Этот способ заточки ножей мясорубки доступен всем. Он не потребует от вас специализированных инструментов или приспособлений, из-за этого уйдет минимум на подготовку и можно будет приступить к наточке практически сразу.

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Комментарии
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Александр Терехов
Будем считать что это очередное напоминание, а кому нибудь, не столь продвинутому, очень поможет.
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2 д.
Алексей
Согласен
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2 д.
А
Алексей
И здесь согласен😊
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2 д.

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