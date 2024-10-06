Пассажирский самолёт загорелся при посадке в аэропорту Лас-Вегаса

Лайнер охватило пламя при приземлении. На земле его уже ждали спасатели.Самолёт американской авиакомпании Frontier Airlines жёстко приземлился в международном аэропорту имени Гарри Рида, близ города Лас-Вегас в Неваде, после чего загорелся.
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