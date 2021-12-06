«Зеленой» энергетике Германии нужен «Северный поток – 2»

Ангелу Меркель торжественно проводили в отставку – с Бундесвером, факелами и под музыку Нины Хаген. Через несколько дней новым канцлером будет избран социал-демократ Олаф Шольц, а федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер назначит новое правительство, которое будет только на треть «зеленым» – если считать по распределению министерств в новой правящей коалиции – но при этом практически полностью «климатическим».
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