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«Зеленой» энергетике Германии нужен «Северный поток – 2»

«Зеленой» энергетике Германии нужен «Северный поток – 2»

Ангелу Меркель торжественно проводили в отставку – с Бундесвером, факелами и под музыку Нины Хаген. Через несколько дней новым канцлером будет избран социал-демократ Олаф Шольц, а федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер назначит новое правительство, которое будет только на треть «зеленым» – если считать по распределению министерств в новой правящей коалиции – но при этом практически полностью «климатическим».

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