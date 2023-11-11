В Москве обсудили развитие онлайн‑продажи алкоголя

РИАМО - 11 ноя. На винодельческом форуме в столице обсудили развитие онлайн-продажи алкоголя. В первом полугодии этого года рынок онлайн-торговли вырос на 36,5% и составил 404 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии