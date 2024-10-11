Совершенно несекретно или дивный прозрачный мир

Особенностью человека является развитое воображение. Оно позволило нам построить сложно устроенные города с небоскрёбами, создать интернет и даже Искусственный Интеллект! Но в ближайшем будущем эта наша способность выйдет за рамки привычного, мы будем всё больше и больше мыслить не как физический объект, а как развоплощённая сущность, иначе говоря: чистое сознание.
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