Совершенно несекретно или дивный прозрачный мир

Особенностью человека является развитое воображение. Оно позволило нам построить сложно устроенные города с небоскрёбами, создать интернет и даже Искусственный Интеллект! Но в ближайшем будущем эта наша способность выйдет за рамки привычного, мы будем всё больше и больше мыслить не как физический объект, а как развоплощённая сущность, иначе говоря: чистое сознание.