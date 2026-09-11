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Юрист Афанасьев октябрьне 2026 елда отпуск алу өчен иң отышлы ай дип атады

Юрист Афанасьев октябрьне 2026 елда отпуск алу өчен иң отышлы ай дип атады

Октябрь 2026 ел ахырына кадәр отпуск алу өчен иң отышлы ай булачак. О.Е.Кутафин исемендәге Мәскәү дәүләт юридик университетының хезмәт хокукы һәм социаль тәэмин итү хокукы кафедрасы доценты, юридик фәннәр кандидаты Михаил Афанасьев РИА Новости агентлыгына шул хакта хәбәр итте.

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