Факторами риска развития болезни Альцгеймера являются диабет

По данным врача-невролога Владимира Мартынова, пациенты с диабетом, дислипидемией, гипертонической болезнью, а также люди, злоупотребляющие курением и алкоголем, находятся в группе повышенного риска развития болезни Альцгеймера, передают РИА Новости.