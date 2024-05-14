Путин назначил Патрушева и Дюмина своими помощниками

Президент России Владимир Путин провел назначения в администрации президента. Должность помощника главы государства получили бывший секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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