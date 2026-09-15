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Царьград

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Хакеры атаковали компании, замаскировавшись под ИИ-помощников

Хакеры атаковали компании, замаскировавшись под ИИ-помощников

Хакеры выдают опасный трафик за запросы от ChatGPT и других ИИ с января 2024 по август 2026 года. Более половины атак используют метод DNS Rebinding.

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