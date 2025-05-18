«Евровидение-2025» выиграла Австрия

JJ с песней Wasted Love набрал 436 баллов (258 баллов от жюри и 176 от зрителей).фото: eurovision.tvАвстрийский певец Йоханнес Питч (JJ) выиграл 69-е «Евровидение» с песней Wasted Love, следует из результатов голосования.
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