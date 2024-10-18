FT: США готовы предоставить Украине $20 млрд от общей суммы кредита G7

США готовы предоставить Украине до $20 млрд (40%) в рамках кредита G7, который будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов, пишет The Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
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