Выгорел один кабинет, а всех сотрудников перевели на удаленку. Что известно о поджоге офиса «Единой России» в Перми

В партии допустили, что нападение — это месть за активную работу, которая ведется по линии поддержки СВОВ Перми две женщины бросили «коктейли Молотова» на территорию регионального отделения партии «Единая Россия».
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