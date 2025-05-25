В Совете Федерации ответили на предложение об отмене пенсии

Там напомнили о гарантиях государства.фото: пресс-служба Совета ФедерацииРоссиянам гарантируется социальное обеспечение по возрасту, написал в воскресенье, 25 мая, в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.
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