В Совете Федерации ответили на предложение об отмене пенсии

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Комментарии
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Невидимка Невидимка
Дебилизм наступает.
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14 час.
ЮК
Юрий Казанцев
Не зря у него такая фамилия.Просроченная пустая жидкость.
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6 час.
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