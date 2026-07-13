Семь поездов в сообщении с Крымом задерживаются в пути

Как сообщили в пресс-службе компании-перевозчика, по состоянию на 09:00 с опозданием следуют поезда: В Крым: Поезд № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля, следует с опозданием на 8 часов Поезд № 91/92 Москва - Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля, опоздание на 4,5 часа Поезд № 315/316 Адлер - Симферополь (до Керчи), отправлением 12 июля, следует с опозданием на 5 часов Поезд № 179/180 Санкт-Петербург - Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля, следует с опозданием на 3,5 часов Поезд № 027/028 Москва - Симферополь (до Керчи), отправлением 11 июля, следует с опозданием на 3,5 часов Из Крыма: Поезд № 27/28 Симферополь - Москва (от Керчи), отправлением 12 июля, опоздание 10 часов Поезд № 7/8 Севастополь - Санкт-Петербург (от Керчи), отправлением 12 июля, опоздание на 8 часов «Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — добавили в сообщении.