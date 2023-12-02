Как американцам удалось переформатировать сознание украинцев

ВА

Виктор Александров

Беда в том, что мы обгадили свою собственную историю. Сталин умер - большевики вернулись. Мы живём по ленинским нормам. Логику в школе не учим. Сталинграда у нас нет. Смотрим в книгу – видим фигу. Наличие в Приказе 227 «Ни шагу назад» мотивировочной части Википедия не заметила. Мотивировочной части нет и в Указах Президента (В России – Президент! Разве мы американцы?). С подачи декабристов Конституция попала в понятную всем вертикаль власти между Богом и Царём. Метро давно не лучшее в мире. Продолжается строительство жилья эконом-класса и Супер-Москвы. Господствует нищета и убогость мысли при отсутствии исторического мышления. … Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.