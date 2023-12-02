Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Пентагон заявил, что «не даст России»... Мы, конечно, против насилия... 🤔😃Пентагон заявил, ...
  • Цуркан Арк
    Пожизненно, в черный лебедь "месить глину", жаль, что не возвратили каторгуО террористе Сиди...
  • Александр Ткаченко
    А кто их спрашивать будет? Этот серножопый губошлёп воевать пойдёт? Так Россия это не Ирак!!!Пентагон заявил, ...

Как американцам удалось переформатировать сознание украинцев

Как американцам удалось переформатировать сознание украинцев

Сижу как обычно перед телеящиком и смотрю «Вечер с Владимиром Cоловьевым». И что я слышу? В передаче подняли вопрос: «Как американцам удалось переформатировать сознание украинской нации?» C русскими же не получилось, хотя денег на это выделили на порядок больше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Виктор Александров
Беда в том, что мы обгадили свою собственную историю. Сталин умер - большевики вернулись. Мы живём по ленинским нормам. Логику в школе не учим. Сталинграда у нас нет. Смотрим в книгу – видим фигу. Наличие в Приказе 227 «Ни шагу назад» мотивировочной части Википедия не заметила. Мотивировочной части нет и в Указах Президента (В России – Президент! Разве мы американцы?). С подачи декабристов Конституция попала в понятную всем вертикаль власти между Богом и Царём. Метро давно не лучшее в мире. Продолжается строительство жилья эконом-класса и Супер-Москвы. Господствует нищета и убогость мысли при отсутствии исторического мышления. … Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
Ответить
17 час.
нл
николай лебедев
Если Вы про себя, то всем это знать совсем не обязательно.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх