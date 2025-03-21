По данным Минобороны, в «404-й» в ВСУ уже служат 40 тысяч солдат в юбках, но воевать Наталки не умеют Сообщение о том, что под Красноармейском/Покровском российские военные накрыли группу штурмовиков ВСУ из числа женщин, стало причиной краткосрочных гендерных разборок в «404-й».
Страшная, но мертвая сила: Зеленский бросил в бой под Покровском женские нацбаты. Они гибнут первыми
Комментарии
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Владимир Алтайцев
И это замечательно, эти паскуды сдохшие уже точно никогда не явят на свет выродков нацистских.
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16 час.
ninikooo Митусова
Этих овец тоже « ловили на улицах и запихивали в автобусы военкоматов»?! Судя по фото- вылитые SS-совки. Дай Бог, чтобы они не произвели на свет себе подобных…
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15 час.
Алексей Сафронов
Не надо быть садистом или вообще нездоровым человеком, чтоб согласиться с тем, что искусственно созданное на российской земле украинство должно быть полностью ликвидировано с гуманными целями, с также ради благополучия России. Хорошо что бандеровский укро-уродец способен на самые мерзкие поступки в отношении своих соседей. Слава богу, что сегодня зе не останавливается уничтожении не только хохлов, но и хохлушек, которые взяли в руки оружие.
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12 час.
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