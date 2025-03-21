Этих овец тоже « ловили на улицах и запихивали в автобусы военкоматов»?! Судя по фото- вылитые SS-совки. Дай Бог, чтобы они не произвели на свет себе подобных…

Алексей Сафронов

Не надо быть садистом или вообще нездоровым человеком, чтоб согласиться с тем, что искусственно созданное на российской земле украинство должно быть полностью ликвидировано с гуманными целями, с также ради благополучия России. Хорошо что бандеровский укро-уродец способен на самые мерзкие поступки в отношении своих соседей. Слава богу, что сегодня зе не останавливается уничтожении не только хохлов, но и хохлушек, которые взяли в руки оружие.