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Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили дозаправку в воздухе

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили дозаправку в воздухе

Элементы дозаправки в воздухе проходили в условиях ограниченной видимости, на высоте более 5500 метров и на скорости свыше 550 километров в час.

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