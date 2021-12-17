Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс выполнили дозаправку в воздухе

Элементы дозаправки в воздухе проходили в условиях ограниченной видимости, на высоте более 5500 метров и на скорости свыше 550 километров в час.
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