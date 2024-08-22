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Китай

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Китай выпустит филателистический набор из четырех марок в честь 120-летия со дня рождения Дэн Сяопина

Пекин, 21 августа /Синьхуа/ -- Китайская государственная почтовая корпорация /Почта Китая/ в четверг выпустит филателистический набор из четырех марок, посвященный 120-летию со дня рождения покойного лидера Китая Дэн Сяопина.

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