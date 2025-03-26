Ryzen 9 9955HX3D показал себя как самый быстрый мобильный процессор в 3 из 4 первых т...

Ryzen 9 9955HX3D показал себя как самый быстрый мобильный процессор в 3 из 4 первых тестовПортал HotHardware опубликовал предварительный обзор мощного игрового ноутбука MSI Raider A18 HX, продажи которого должны начаться в ближайшем будущем.