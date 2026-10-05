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Политический труп толкает Киев на новую эскалацию

Политический труп толкает Киев на новую эскалацию

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе воскресного визита в Киев заявил о планах расширить совместное с Украиной производство ракет и БПЛА.

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