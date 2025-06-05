В Воронежской области произошел взрыв на железнодорожных путях. По предварительным данным, обошлось без пострадавших Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что было повреждено полотно, несколько поездов остановлены.
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