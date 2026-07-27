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Аргументы и Факты

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Путин заявил, что все россияне поддерживают бойцов СВО

Путин заявил, что все россияне поддерживают бойцов СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что все граждане страны единодушно стоят за бойцами, участвующими в специальной военной операции, и что государство приложит максимум усилий для достижения победы.

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