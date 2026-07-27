Путин заявил, что все россияне поддерживают бойцов СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что все граждане страны единодушно стоят за бойцами, участвующими в специальной военной операции, и что государство приложит максимум усилий для достижения победы.
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