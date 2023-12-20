Зеленский в очередной раз отказался от диалога с Россией

Тем временем Украина продолжает выработку некой "формулы мира" с западными странами.Украинский президент Владимир Зеленский заявил во время своего видеообращения, что мирные переговоры с Россией не имеют актуальности для Украины.
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