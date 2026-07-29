НОК Украины обжаловал временное восстановление прав Олимпийского комитета России в CAS

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии на решение Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля 2026 года о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР).