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Регионы России

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НОК Украины обжаловал временное восстановление прав Олимпийского комитета России в CAS

НОК Украины обжаловал временное восстановление прав Олимпийского комитета России в CAS

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии на решение Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля 2026 года о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР).

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