Байден заявил Трампу о важности поддержки Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе личной встречи в Белом доме с победителем президентских выборов Дональдом Трампом заявил, что поддержка Украины остается важным элементом национальной безопасности США.
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