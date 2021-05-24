Барецкий анонсировал в Петербурге заплыв «Черные паруса» на гробах по Неве

Вслед за марафоном с гробами, который в ближайшее время должен пройти под эгидой Союза профессиональных ритуальных агентов в обеих российских столицах, его президент Стас Барецкий намерен провести в Санкт-Петербурге заплыв на гробах по реке Неве.