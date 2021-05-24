От личное мнение

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    За обман клиента, с банков надо состругивать толстую стружку штрафа в пользу обманутого.Юридическая безгр...
  • Саша Николаев
    Кравчука-его пособников от нацизма,жестко натыкать в харю и на гиляку.....Кравчуку напомнил...
  • Геннадий Бережнов
    Не сделал прививку штраф, не имеешь карточки штраф, не прошёл техосмотр штраф и т.д. Россия погрязла на штрафных санк...Комиссию за сняти...

Барецкий анонсировал в Петербурге заплыв «Черные паруса» на гробах по Неве

Барецкий анонсировал в Петербурге заплыв «Черные паруса» на гробах по Неве

Вслед за марафоном с гробами, который в ближайшее время должен пройти под эгидой Союза профессиональных ритуальных агентов в обеих российских столицах, его президент Стас Барецкий намерен провести в Санкт-Петербурге заплыв на гробах по реке Неве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх