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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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В Крыму проведут триатлон для спортсменов со всей России: как поучаствовать

В Крыму проведут триатлон для спортсменов со всей России: как поучаствовать

6 и 7 сентября в Большой Ялте в третий раз состоится масштабный триатлон Mriyathlon. В нём примут участие как опытные, так и начинающие спортсмены со всей России, готовые испытать себя в условиях уникального природного ландшафта.

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