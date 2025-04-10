В Крыму проведут триатлон для спортсменов со всей России: как поучаствовать

6 и 7 сентября в Большой Ялте в третий раз состоится масштабный триатлон Mriyathlon. В нём примут участие как опытные, так и начинающие спортсмены со всей России, готовые испытать себя в условиях уникального природного ландшафта.
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