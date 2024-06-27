ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не начнут отступление на южнодонецком направлении, существует риск очередного "котла", заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в беседе с украинским журналистом Василием Головановым.