МИД РФ: Россия исходит из того, что в Иране услышали позицию Москвы

МИД России исходит из того, что Иран услышал и воспринял аргументацию России по поводу Зангезурского коридора, об этом 11 сентября во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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