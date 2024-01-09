В Петербурге задержали подозреваемого, сообщившего о «минировании» жилого дома

В ходе осмотра квартиры в посёлке Стрельна сотрудниками полиции был найден муляж бомбы. 7 января 2024 года неизвестный обратился в полицию с сообщением о том, что в квартире дома на Львовской улице в поселке Стрельна заложена бомба.