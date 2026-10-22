Российская таможня за 35 лет сделала качественный шаг вперед. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на церемонии вручения знамени Федеральной таможенной службы (ФТС) руководителю ведомства Валерию Пикалеву.
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