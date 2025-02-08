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TMZ: причиной смерти Дэвида Линча из «Твин Пикса» была остановка сердца

TMZ: причиной смерти Дэвида Линча из «Твин Пикса» была остановка сердца

Причиной смерти режиссера «Твин Пикса» Дэвида Линча стала остановка сердца на фоне ХОБЛ.Стала известна причина смерти легенды американского кинематографа, режиссера «Твин Пикса» Дэвида Линча.

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