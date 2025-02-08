TMZ: причиной смерти Дэвида Линча из «Твин Пикса» была остановка сердца

Причиной смерти режиссера «Твин Пикса» Дэвида Линча стала остановка сердца на фоне ХОБЛ.Стала известна причина смерти легенды американского кинематографа, режиссера «Твин Пикса» Дэвида Линча.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Ё-моё, кажись, русские разозлились!": Ракеты и "Герани" снесли ночью пол-Украины, румынская авиация поднялась в воздух
- Ликвидация вертолётчика-перебежчика Кузьминова в Испании: Сенсационная деталь на фоне задержаний агентесс СБУ в России
- Первый пошёл: Ответ Москвы на выходки Азербайджана. Что на самом деле происходит "за кулисами"?
Свежие комментарии