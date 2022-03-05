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Чемпионат России. 20-й тур. АСК обыграл «Газпром-Югру», казанский «Зенит» встретится с петербургским «Зенитом» и другие матчи

С 4 по 6 марта проходят матчи 20-го тура чемпионата России по волейболу. «Факел» уступил московскому «Динамо» (0-3), казанский «Зенит» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

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