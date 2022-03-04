Чемпионат России. 20-й тур. «Факел» сыграет с московским «Динамо», казанский «Зенит» встретится с петербургским «Зенитом»

С 4 по 6 марта пройдут матчи 20-го тура чемпионата России по волейболу. «Факел» сыграет с московским «Динамо», казанский «Зенит» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- ACB. «Ховентуд» сыграет с «Бреоганом»
- Валльмарк и Нордстрем расторгли контракты с ЦСКА по собственной инициативе. Они выплатили клубу компенсацию
Свежие комментарии