Оборот российских производителей ПО по итогам 2023 года увеличился почти на 20%

Многие российские компании используют продукты разработки SAP Оборот российских компаний-производителей программного обеспечения по итогам 2023 года увеличился практически на 20%, в результате чего достиг отметки в 1,98 трлн рублей.
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