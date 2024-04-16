США впервые развернули ударные системы «Тифон» на «заднем дворе» Китая

Армия США впервые отправила элементы своей новейшей ракетной системы наземного базирования «Тифон» (Typhon), также известной как Mid-Range Capability (MRC), за границу для участия в учениях Salaknib 24 на Филиппинах.
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