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Практически "пункт назначения": в Петербурге студентка чудом выжила в магазине, куда влетел автомобиль

Практически "пункт назначения": в Петербурге студентка чудом выжила в магазине, куда влетел автомобиль

Недавно в Петербурге автомобиль влетел в витрину магазина готовой еды.На прошлой неделе 59-летний водитель "Вольво ХС90" из-за столкновения с "Киа" вылетел сначала в дорожный знак, а потом протаранил и витрину магазина готовой еды.

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