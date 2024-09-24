Практически "пункт назначения": в Петербурге студентка чудом выжила в магазине, куда влетел автомобиль

Недавно в Петербурге автомобиль влетел в витрину магазина готовой еды.На прошлой неделе 59-летний водитель "Вольво ХС90" из-за столкновения с "Киа" вылетел сначала в дорожный знак, а потом протаранил и витрину магазина готовой еды.