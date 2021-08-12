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Полицейские в Кабардино-Балкарии совместно с общественниками посетили детей, отдыхающих в санатории «Вершина»

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» в санатории «Вершина», где отдыхают воспитанники ГКОУ «Школа интернат для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей № 5 с.

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