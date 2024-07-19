"Мы близки к концу": в США заявили, что карьера Байдена рушится

В то время как республиканец Дональд Трамп намерен побороться за пост президента США третий раз подряд, нынешний глава Белого дома Джо Байден выбыл из предвыборной кампании из-за коронавируса, передает телеканал NBC News.
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