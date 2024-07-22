«Сломавшегося» Байдена легко заместили в театре марионеток: на кого заменили на выборах и почему Евгения КомароваРешение президента США Джо Байдена отказаться от борьбы за второй президентский срок вызвало активное обсуждение в СМИ.
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