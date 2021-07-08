Вечер с Владимиром Соловьевым. Шахназаров: советский период был одним из самых великих в истории

Советский Союз сыграл принципиальную роль в победе над нацизмом и колониализмом. Современная Россия стоит на фундаменте Советского Союза, и пока общество это не признает, никакой влияния на другие страны не будет, считает режиссер Карен Шахназаров.
Советский Союз сыграл принципиальную роль в победе над нацизмом и колониализмом. Современная Россия стоит на фундаменте Советского Союза, и пока общество это не признает, никакой влияния на другие страны не будет, считает режиссер Карен Шахназаров.
Свежие комментарии