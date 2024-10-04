Samsung приступает к выпуску новых накопителей для ПК с ИИ

Южнокорейская компания Samsung Electronics приступила к массовому производству новых твердотельных накопителей (SSD) для персональных компьютеров, оснащенных технологиями искусственного интеллекта, пишет издание The Wall Street Journal.
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