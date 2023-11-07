"Черная метка" для Залужного. Убит помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков

Правую руку Валерия Залужного убили дома во время празднования дня рождения.Стало известно о том, что помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного офицер Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома по Киевом во время разбора присланных подарков.