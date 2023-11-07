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"Черная метка" для Залужного. Убит помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков

"Черная метка" для Залужного. Убит помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков

Правую руку Валерия Залужного убили дома во время празднования дня рождения.Стало известно о том, что помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного офицер Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома по Киевом во время разбора присланных подарков.

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