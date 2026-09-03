Belgium has declared an "anti-Ukrainian jihad"

In Belgium, representatives of the Muslim community of the city of Eupen declared an "anti-Ukrainian jihad" after the death of an armed Syrian refugee during a mass brawl in a city park.
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