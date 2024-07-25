МИД Румынии заявил о вызове временного поверенного РФ из-за БПЛА

В министерстве иностранных дел Румынии заявили, что временный поверенный в делах России в Румынии, советник-посланник посольства РФ в Бухаресте Елена Копнина была вызвана во внешнеполитическое ведомство страны в результате обнаружения в уезде Тулча обломков БПЛА.