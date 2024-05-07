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Блинкен: США хотят продвигать свои нормы и стандарты в инфосфере с позиции силы

Блинкен: США хотят продвигать свои нормы и стандарты в инфосфере с позиции силы

США продолжат продвигать свои стандарты обеспечения кибербезопасности с позиции силы. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил об этом в Сан-Франциско на конференции RSA по информационным технологиям и политике обеспечения безопасности киберпространства.

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